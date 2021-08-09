Из-за перебоев с поставкой еды в Британии потребовалось вмешательство армии

Власти Великобритании собираются обратиться за помощью к армии из-за перебоев с поставками еды в супермаркеты после Brexit, сообщают СМИ.

Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что стране не хватает 100 тыс. водителей грузовиков. Многие водители после Brexit покинули Великобританию, тысячи новых еще не сдали тест на права. Ситуация усугубляется локдауном из-за COVID-19. В результате могут возникнуть проблемы с доставкой продуктов в магазины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

Источник издания сообщил, что военным, у которых есть квалификация для управления грузовиком, рассылаются сообщения – их «переводят в пятидневный режим ожидания для выполнения работы водителей в крупных распределительных центрах по всей стране». Как рассказал источник, военных «разместят в отелях, где это необходимо». Также солдаты должны будут возить медикаменты и другие товары первой необходимости. Ожидается, что кабмин в ближайшее время направит официальный запрос вооруженным силам.

В 2019 году британское правительство признало, что Brexit грозит стране дефицитом продуктов и медикаментов, а также массовыми протестами.