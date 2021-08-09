 

Полиция ответила водометами на коктейли Молотова в Польше

09.08.2021, 3:06, Новости дня
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Протесты в польском Люблине, которые состоялись у комендатуры полиции после смерти задержанного, переросли в столкновения демонстрантов с силовиками, сообщают СМИ.

На акцию собралось несколько сотен человек. Участники демонстрации принесли свечи, которые зажгли перед зданием комендатуры, и обвинили полицейских в убийстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

В полицию начали бросать «яйца и камни, а также коктейли Молотова». В какой-то момент около 30 человек начали штурмовать вход в здание. Протестующие также подожгли мусорные баки. В ответ полиция «применила слезоточивый газ и водометы». Задержаны 40 человек, сообщает RMF FM.

В пятницу в Люблине задержали агрессивно настроенного мужчину, который, как сообщается, бросал камни в окна зданий. В экстренные службы обратилась его мать, она сказала, что мужчина злоупотребляет наркотиками. Во время задержания он вырывался, кричал, звал на помощь, а после потерял сознание. После задержания его передали медикам, но в больнице (по другой информации – в машине скорой помощи) он скончался.

В 2020 году в Польше прошли массовые протесты, которые переросли в вандализм и беспорядки. Поводом для протестов стало ужесточение законодательства в отношении абортов.



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