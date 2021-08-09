Мнение: О прекраснейшем фото, от которого у женщин забомбит

Особенно забомбит у так называемых «феминисток». Под которыми в России всё больше подразумевают тех, кто борются не столько с «угнетением», что бы под этим ни понималось, сколько с «угнетателями», кто бы в этой роли ни выступал. Впрочем, чаще всего выступает мужчина, которому не удалось вовремя увернуться.

Ах, у женщины всегда мужчина виноват ©

Потому – под кат, под кат!

Вот это фото.

Самые проницательные, быть может, узнали одну из самых лиричных сцен французской мелодрамы «Les amants» 1958 года. Что ж, французы умеют показать даже низкое на такой высокой ноте, что захватывает дух. Но речь не о них.

Вот этот эпизод – он весь, как провокация. Сразу слышится возмущённый хор:

– Ну как же можно так унижать себя! Так сливаться – и перед кем? Где самооценка, где гордость, наконец?!

Но это лишь на поверхности…

О, этот вечный диалог М и Ж!

– Где #женщины, умеющие так любить?

– А где мужчины, достойные такой любви?

Но при всём уважении к прекрасному полу, их логику портит #статистика.

Порядка миллиона свадеб играется в России каждый год. Только минувший – ковидный – 2020-й стал исключением по вполне понятной причине. Но сейчас тренд восстанавливается.

Миллион свадеб… Миллион невест… Ну не можем же мы допустить, что все они руководствуются одним лишь пошлым расчётом! Что говорит в них голос разума или зов гормонов, но не тяга сердца. Значит, есть – есть! – #мужчины, достойные любви. Ибо за недостойных – зачем выходить замуж?

А вот статистика разводов, увы, говорит и о том, что первый вопрос более чем уместен.

С января по май 2021 года было аннулировано более 250 тыс. браков. Рост на 44% в сравнении с прошлым годом. Да, есть некоторое смещение, вызванное всё тем же ковидом: из-за многочисленных ограничений оформить расторжение супружества было заметно сложнее, особенно в судебном порядке. Но всё же оно не объясняет, почему, например, в Самарской области число скромных разводов в этом году оказалось больше количества свадебных торжеств.

Тогда как заданный выше вопрос на это прямо и кондово намекает. Буквально, как Наташа Ростова поручику Ржевскому в известном анекдоте.

По той же статистике, женщины инициируют развод вдвое чаще, нежели мужчины. Некоторые говорят, что теперь уже и вчетверо чаще. Тут, конечно, вновь летит камень в мужской огород – мол, эти патриархальные угнетатели пьют, бьют и вообще унижают: ну как от таких не бежать, роняя тапки! С другой стороны, крайне мало найдётся женщин, которые захотели бы связать свою судьбу с алкоголиком, драчуном, абьюзером. Значит, выходят замуж таки за нормальных, а вот abuse разного рода появляются уже в процессе.

От большого и безграничного женского чувства, наверное? Ведь это же так «естественно» – удариться в запой от счастливой любви, сжать кулаки в ответ на «люблю», etc.?

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