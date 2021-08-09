Представители власти обещали продолжить дело жизни Ройтбурда

В частности, посвященный Ройтбурду пост опубликовал в Facebook президент Владимир Зеленский.

“Александр Анатольевич собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Просто нужно подходить к своему делу с душой и не бояться экспериментировать! (…) Смерть художника – большая потеря для украинского искусства. Но он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна – нашим культурным наследием”, – написал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2876448205938870

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram не только выразил соболезнования родным, коллегам и друзьям художника, но и сообщил о планах воплотить в жизнь мечту Ройтбурда о создании музея современного искусства в Одессе.

“В последнее время он болел. Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы – не только развития и реставрации Одесского художественного музея. Недавно предоставил документы в министерство по реставрационным работам… А еще горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы все. В его память”, – написал Ткаченко.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook отметил, что, как и многие, не успел поблагодарить Ройтбурда. “За то, что привели зрителя в музей. За то, что вернули Одессе уже подзабытый статус художественной столицы. За то, что смогли объединить рядом с собой таких разных людей. За то, что не сдавались в драке, не опустили руки после травли. За три последних года дружбы. За оставленное бесценное наследие”, – перечислил он.

“Мы сделаем все, чтобы Ваше дело продолжалось”, – пообещал мэр.

https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/4219602314802078

Контекст:

Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе. Он окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.

Художник возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года депутаты Одесского облсовета пытались его уволить, но им не удалось это сделать. 4 сентября Ройтбурда уволили. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты и проводил ремонт без согласования с облсоветом, что является нарушением законодательства.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение.

28 мая Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского районного суда. В постановлении сказано, что хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть.

В комментарии изданию “ГОРДОН” Ройтбурд объяснил, что решение апелляционного суда не обязывает его увольнять. По его словам, расторгнуть договор может только Одесская ОГА.

Предыдущий глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что контракт с Ройтбурдом разорван не будет.

19 мая 2021 года Верховный Суд признал незаконным решение Одесского областного совета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея в 2019 году.

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