В правительстве РФ пообещали не оставить без внимания необъективность судей на ОИ

Ситуации на Олимпиаде в Токио, когда «политика оказалась выше объективной оценки» выступления российских спортсменов, не останутся без внимания, сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

Для российских спортсменов эти Игры стали одними из самых сложных из-за пандемии и особых условий подготовки, а также из-за отсутствия зрителей, отметил Чернышенко, передает РИА «Новости».

«Ребята, мы гордимся всеми вами! Отдельно я выражаю благодарность тренерам, которые вложили душу в своих подопечных и во время тяжелой подготовки помогали им преодолевать трудности. Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех – такое отношение к нашим атлетам недопустимо», – подчеркнул зампред.

Сборная РФ впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. В субботу гражданка России Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная РФ по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.

Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет РФ (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).