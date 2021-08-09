Мужчина застрелил из ружья девочку в Тульской области

В Тульской области мужчина убил девочку и ранил ее мать, информирует СК России.

Как сообщается на сайте СК, в деревне Панарино пьяный местный житель 1952 года рождения «выстрелил из ружья в 42-х летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках». Ребенок, получивший «ранение головы», умер на месте, женщина госпитализирована. Мужчина задержан, открыто уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц.

Прокуратура региона сообщила, что прокуратуре Щекино «дано поручение проверить исполнение компетентными органами, осуществляющими контроль за оборотом оружия на территории района, законодательства в указанной сфере», передает ТАСС.

4 августа пьяный отец выбросил двухлетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже. Жена мужчины позже рассказала, что супруг бил ее и злоупотреблял алкоголем. Он заключен под стражу.