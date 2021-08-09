Во Львове состоялся парад фронтовых собак. Видео

В мероприятии приняли участие пятнадцать собак-бойцов. В рамках парада состоялось показательное выступление служебных собак, которые работают на государственной границе и с полицией – они продемонстрировали возможности задержания нарушителей, и то, как ищут наркотики и запрещенные вещества.

Фото: armyinform.com.ua

По словам организатора парада Натальи Лелик, многие прославленные и награжденные боевыми наградами собаки участвовать просто не смогли.

“Они, как и люди на передовой, выкладываются на сто процентов, защищая наш мир и покой. Они, так же как и люди, имеют боевые ранения и контузии”, – сказала Лелик.

Собакам, которые не смогли приехать на парад, посвятили большой баннер, на котором написали короткие истории о животных, которые спасали украинских солдат под обстрелами российских оккупационных войск и выполняли другие важные боевые задачи.

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Видео: Армія Inform / YouTube

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