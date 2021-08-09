 

Болельщики сборной РФ на ОИ устроили пикеты у посольств в поддержку Авериной

09.08.2021, 1:18, Новости дня
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Российские болельщики провели одиночные пикеты у посольств разных стран в поддержку гимнастки Дины Авериной, они считают, что гимнастку засудили в индивидуальном многоборье, она должна была получить золото, а не серебро на Олимпиаде в Токио.

«Я считаю, что решение судьи из Аргентины Ариэль Миланесио было необъективным и нашу спортсменку Дину просто засудили. В связи с этим я пришел сюда, чтобы выразить свой протест по поводу этого решения», – цитирует актера Андрея Чаплинского Ura.ru.

Видео с одиночных пикетов были опубликованы в социальных сетях.

Активисты вышли к дипломатическим представительствам Швейцарии, Украины, Франции и Аргентины с плакатами «Вам не стыдно? Олимпиада вне политики».

Они считают, что судьи из этих стран были предвзяты по отношению к Авериной, и требуют пересмотреть оценку по индивидуальному многоборью.

«Вышел с одиночным пикетом, потому что считаю, что нашу гимнастку засудили на Играх в Токио», – сообщил активист Вадим Лобурец. «Я считаю, что (судья из Франции Ева Симон Серрано) предвзято относилась к нашей спортсменке Дине. Я считаю, что она ее просто засудила», – отметил активист Василий Соколов.

В субботу гражданка России Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная РФ по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.

Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет РФ (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).



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