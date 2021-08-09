Программа строительства военной инфраструктуры на Курилах расширена

На островах Курильской гряды расширена программа строительства, планируется возвести свыше 50 объектов, сообщило Минобороны России.

В военном ведомстве сообщили, что «за последние годы на архипелаге Большой гряды Курильских островов построено почти 30 различных сооружений». Так, «на Итурупе и Кунашире появились семь общежитий» для военных, в 2021 году «будет готово еще одно». Указывается, что «новое жилье полностью благоустроено». Всего в «обозримой перспективе» военные строители «возведут 51 объект». Все, что строится, рассчитано на устойчивость при землетрясении силой до девяти балов, передает ТАСС.

Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.