В Киеве на акции в поддержку белорусских политзаключенных произошли столкновения, применяли перцовые баллончики

Акцию организовали общественная организация “Центр гражданских свобод”, международная правозащитная инициатива #BelarusWatch и проект поддержки политзаключенных в Беларуси Politzek.me.

“Ровно год прошел с тех пор, как тысячи белорусов вышли на улицы городов, мирно протестуя против сфальсифицированных результатов президентских выборов. В этот день они сделали выбор и решили бороться за будущее страны, в которой они хотят жить”, – отметили организаторы.

Несколько сотен человек прошли маршем от посольства Республики Беларусь до Майдана Незалежности, скандируя “Жыве Беларусь!”. Участники мероприятия почтили память главы общественной организации “Белорусский дом в Украине” Виталия Шишова, которого нашли повешенным. Они также остановились возле памятников убитому журналисту Павлу Шеремету и погибшему на Майдане Михаилу Жизневскому и почтили их память минутой молчания.

Во время акции собирали листовки в поддержку политзаключенных Беларуси, в частности журналиста Андрея Александрова.

Под открытым небом показали фильм о репрессиях в Беларуси. Кадры с фотографиями и именами сотен заключенных за политическую позицию белорусов спроектировали на здание на Майдане.

https://www.facebook.com/bykvu/posts/4298587623524467

Во время шествия появилась группа националистов, пишет hromadske. Некоторые из них – представители “Нацкорпуса”, но они утверждают, что участвуют в акции не от организации.

Также на марш пришли представители анархистской группы “Прамень”. Увидев их, националисты заявили, что перед маршем было согласовано использование украинской и бело-красно-белой символики, но не политической, и попытались уничтожить баннер анархистов, на котором, кроме лозунга “Беларусь в оковах, а ключ у нас”, было написано название организации. Между сторонами произошли столкновения, обе применяли перцовые баллончики.

На марші солідарності з білорусами відбулися сутички між анархістами та націоналістами pic.twitter.com/LcpYwJw4Kt

— hromadske (@HromadskeUA) August 8, 2021

Представитель “Белорусского дома в Украине” Евгений Городничук заявил, что так решать вопрос было “некрасиво”, но стороны поговорили и “все поняли”. Другой сотрудник БДУ, Юрий Щучко, сказал, что не расценивает столкновения как провокации. “Левые с правыми не поделили опять что-то. Как всегда”, – прокомментировал он.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от “радикалов”. После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них и центр “Весна”), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – “Наша Ніва”, заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, “Белсат”, “Радыё Свабода”, Tribuna, “Наша гiсторыя” и других. Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный суд исковое заявление о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

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