Газпром восстановил подачу сырья на завод в Новом Уренгое

Подача сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту после аварии на нем возобновлена, сообщили в пресс-службе «Газпром переработки».

«7 августа возобновлена подача сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту. После завершения процесса деэтанизации начнется отгрузка конденсата трубопроводным транспортом на Сургутский завод по стабилизации конденсата для дальнейшей переработки и выпуска товарной продукции», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Напомним, в ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. Это крупнейшее газоперерабатывающее предприятие в ЯНАО.

Газпром сообщал об «анализе причин и последствий инцидента». Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован, но прокачка через газопровод «Ямал – Европа» снизилась в один момент вдвое.

Газета ВЗГЛЯД писала, что произошло с ценами на газ в Европе после пожара на заводе.