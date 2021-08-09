EgyptAir объявил о запуске прямых рейсов между Москвой и курортами Египта

Египетский перевозчик EgyptAir запустил между Москвой и курортами в Хугарде и Шарм эш-Шейхе регулярные рейсы, сообщили в авиакомпании.

Полеты начнутся со следующей недели, в Хугарду будет проводиться четыре рейса в неделю, в Шарм эш-Шейх – три, передает РИА «Новости».

«Первый рейс вылетит из Москвы в Хургаду в девять часов утра понедельника», – добавили в EgyptAir.

Ранее сообщалось, что допуски на регулярные рейсы на курорты Египта получили восемь российских авиакомпаний.

До этого в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновят с 9 августа. Планируется по пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Стоимость среднего all-inclusive-тура на двоих в Египет составит 70 тыс. рублей.