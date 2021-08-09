 

Китайские АПЛ проследили за авианосцем Британии

09.08.2021, 0:24, Новости дня
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Авианосная ударная группа Королевских ВМС Великобритании во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») обнаружила китайские атомные подводные лодки, когда вышла в Тихий океан, сообщают СМИ.

Как пишет Daily Express, китайские АПЛ пытались действовать скрытно. Субмарины класса «Шань» были обнаружены фрегатами, защищавшими авианосную ударную группу. Военно-морской источник заявил, что Китай добивается продвижения «к статусу сверхдержавы» и хочет «доминировать в Тихом океане вопреки международному праву».



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