Китайские АПЛ проследили за авианосцем Британии

Авианосная ударная группа Королевских ВМС Великобритании во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») обнаружила китайские атомные подводные лодки, когда вышла в Тихий океан, сообщают СМИ.

Как пишет Daily Express, китайские АПЛ пытались действовать скрытно. Субмарины класса «Шань» были обнаружены фрегатами, защищавшими авианосную ударную группу. Военно-морской источник заявил, что Китай добивается продвижения «к статусу сверхдержавы» и хочет «доминировать в Тихом океане вопреки международному праву».