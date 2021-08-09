 

Кулеба рассказал о трех блоках тем предстоящего разговора Зеленского и Байдена

09.08.2021, 0:06, Новости дня
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“Первый – это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, конечно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй – безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться”, – отметил он.

Третий блок вопросов, которые будут обсуждаться на встрече президентов, касается экономики.

“Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями и готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны”, – сказал он.

Контекст:

Визит Зеленского в США должен состояться 30 августа. Главной темой визита и встречи президента Украины с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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