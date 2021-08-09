 

“Отстаньте от спортсменов с вашей …баной политикой!” Призер Олимпиады Горуна вступился за легкоатлетку Магучих, обнявшуюся с россиянкой

09.08.2021, 0:06, Новости дня
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“Спорт, мать вашу, это не политика. Спорт – это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей …баной политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом – это его часть”, – написал Горуна.

По его мнению, пьедестал – это исключительное место уважения, которое лишь на миг сводит вместе пару успешных спортсменов благодаря их работе над своими результатами, и в фотографиях Магучих с Ласицкене нет “зрады”. 

“Грузите спортсмена за его политические проявления, но от…битесь от спортсменов и личных отношений, которые сформировались на основании не связанных с политикой вещей”, – потребовал каратист.

Он подчеркнул, что Олимпиада – это о дружбе, объединении и уважении, не смотря ни на что, и она однозначно доказывает, что спорт вне политики. 

“В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! Немного еще бизнеса… Если спорт – это политика, то и образование – политика, инженерия – политика, медицина – политика, искусство – политика. Все наше существование с таким подходом – политика. Идиотская подмена понятий. Оставьте политику государственным деятелям, и не вплетайте политику во все подряд”, – резюмировал спортсмен. 

https://www.facebook.com/stanislav.horuna.3/posts/1879143012296645

Контекст:

Украинская прыгунья в высоту Магучих, выиграв бронзу на Олимпиаде в Токио 7 августа, обнялась с получившей золото в этой же дисциплине россиянкой Марией Ласицкене. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что у нее запланирована встреча с Магучих сразу после возвращения спортсменки из Токио, и призвала “прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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