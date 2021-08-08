 

Российский траулер загорелся в Норвегии

08.08.2021, 23:30, Новости дня
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В порту Киркенес загорелся рссийский траулер, сообщила полиция норвежской провинции Финнмарк.

Полиция сообщила, что «команда эвакуирована», пожарные «пытаются справиться с огнем». Sor-Varanger Avis пишет, что пожар произошел у причала судоремонтной верфи «Кимек» на траулере «Таманго», на борту которого находились 22 члена экипажа. Пожар тушат с 13.10 (14.10 мск), передает РИА «Новости».

Весной российский траулер «Мелкарт», длина которого составляет 53 метра, опрокинулся у причала судоверфи «Кимек» в норвежском Киркенесе, где ремонтируется множество российских судов.



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