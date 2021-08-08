 

Помощница губернатора Нью-Йорка обвинила его в уголовном преступлении

08.08.2021, 23:30, Новости дня
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Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо совершил уголовное преступление, сообщила его помощница Бритни Комисо, обвинившая Куомо в домогательствах.

Как сообщила Комисо, то, что Куомо «сделал по отношению» к ней, является уголовным преступлением. Комисо считает, что губернатор «нарушил закон» и его необходимо привлечь к ответственности, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Напомним, шериф округа Олбани Крейг Эппл заявил, что Куомо по итогам рассмотрения прокуратурой заявления от одной из его предполагаемых жерт могут быть предъявлены обвинения в уголовном правонарушении. СМИ сообщали, что Куомо якобы залез ей под блузку и схватил за грудь в своем особняке. Глава американского государства Джо Байден призвал Куомо покинуть пост.



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