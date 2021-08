На Олимпиаде украинская легкоатлетка Магучих обнялась с россиянкой Ласицкене, разгорелся скандал. В Минобороны попросили “прекратить травлю”

Ukraine is extremely proud of you!!!

На это обратили внимание украинские активисты и пользователи соцсетей.

“Младший сержант ВСУ Ярослава Магучих обнималась с капитаном вооруженных сил страны-агрессора РФ Марией Ласицкене. Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит. Так же, как не беспокоит тот факт, что Ласицкене – доверенное лицо [президента РФ] Владимира Путина. Просто спорт вне человечности”, – написал одесский активист Сергей Стерненко в Facebook.

Согласно сообщению на сайте Минобороны от 9 июля, Магучих является младшим лейтенантом. Ласицкене звание капитана ВС РФ было присвоено в начале 2020 года, писало агентство ТАСС.

Нардеп VIII созыва Егор Соболев в Facebook обратился к украинским спортсменам: “Пожалуйста, поймите: когда кто-то из вас публично обнимается с российскими коллегами, чувствуешь отчаяние и боль. Да, спорт остается спортом, там нужно уважение к соперникам и равные правила для всех. Но, кроме наших профессий и призваний, мы все граждане. И наша страна восьмой год под атакой. Под атакой РФ… Никто не призывает вас убивать, калечить или оскорблять русских спортсменов. Просто не обнимайтесь. Из уважения к тем, кто защищает страну, флаг которой вы прославляете. Из уважения ко всей стране”.

Политик Борислав Береза предложил перед любыми соревнованиями привозить спортсменов в Днепр и сначала везти их в Музей АТО, а затем в госпиталь.

“Это поможет им лучше понять, кто с 2014-го и какой ценой обеспечил им возможность тренироваться в Независимой Украине и выступать под нашим флагом. И, может, они тогда смогут понять главное, что поцелуйчики и обнимашки с представителями страны-агрессора и оккупантами – это пощечина для всех, кто защищал, защищает и будет и дальше защищать Украину от рашистского нашествия. И это фактически обнуляет любое спортивное достижение и помогает Кремлю продвигать свои нарративы!” – считает он.

8 августа ситуацию прокомментировала в Facebook заместительница министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что фото Магучих и Ласицкене “вызвало возмущенную реакцию в обществе”.

“Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что “их тут нет”, – написала Маляр.

Замминистра отметила, что у нее запланирована встреча с Магучих сразу после возвращения спортсменки из Токио. “Прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение”, – подчеркнула Маляр.

Контекст:

Магучих называли главной претенденткой на золото в своей категории Игр, однако в финале 7 августа победила Ласицкене, находящаяся на первом месте в мировом рейтинге, с результатом 2,04 м. Магучих смогла взять высоту 2 м со второй попытки и получила бронзу, австралийка Никола Макдермотт получила серебро с результатом 2,02 м.

“Я перенервничала, честно говоря. Хотела отбросить мысли про то, что это Олимпиада, но не вышло. Но ничего”, – поясняла свой результат Магучих в эфире Общественного.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили без зрителей с 23 июля по 8 августа. Действовали и другие меры безопасности в области здравоохранения: запреты на выход спортсменов из Олимпийской деревни, постоянное тестирование на коронавирус, обязательное ношение масок.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио и стала 16-й страной в рейтинге по общему количеству завоеванных медалей: на счету 153 украинских спортсменов 19 олимпийских медалей: одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Медальный зачет, на который больше всего влияют золотые медали, выиграла сборная США, на втором месте – Китай, на третьем – Япония.

