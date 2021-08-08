В Харькове местный житель угрожал подорвать подъезд. Полиция обнаружила его спящим

Жалоба на мужчину, угрожавшего устроить взрыв, поступила от его соседей. Приехавшие на место полицейские эвакуировали жителя.

Самого “подрывника” правоохранители обнаружили спящим. Никаких взрывоопасных предметов у него не нашли.

На место события вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила 46-летнего мужчину к Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу.

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