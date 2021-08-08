 

В Харькове местный житель угрожал подорвать подъезд. Полиция обнаружила его спящим

08.08.2021, 23:12, Новости дня
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Жалоба на мужчину, угрожавшего устроить взрыв, поступила от его соседей. Приехавшие на место полицейские эвакуировали жителя.

Самого “подрывника” правоохранители обнаружили спящим. Никаких взрывоопасных предметов у него не нашли.

На место события вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила 46-летнего мужчину к Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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