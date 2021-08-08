 

Назван популярнейший среди россиян способ потратить налоговый вычет

08.08.2021, 22:58, Разное
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Об этом говорят данные опроса, проведенного одним из отечественных банков. Согласно его результатам, этот способ потратить налоговый вычет предпочитают 47% россиян.

Потратить полученные таким путем деньги на текущие расходы намерены 31% россиян. Сделать ремонт на эти средства собираются 22% опрошенных. Пустить эти деньги на товары для дома планируют 14%, а на отпуск — 12%.

Наименее популярным стал вариант использовать средства с налогового вычета для пополнения накоплений. Такой способ потратить эти деньги предпочли 9% респондентов. 3% заявили, что хотят инвестировать эти средства, а 2% планируют использовать их для внесения первоначального взноса на новое жилье.

В исследовании приняли участие пять тысяч россиян из разных российских регионов в возрасте 26-55 лет. Каждый из них в течение последних пяти лет покупали жилье.

У жителей Московской области с 1 августа появилась возможность получить налоговый вычет за занятия в фитнес-клубах. Средства можно получить двумя способами. Первый — подать в ИФНС по месту жительства декларацию 3-НДФЛ после истечения налогового периода. Второй — подать письменное заявление работодателю в такие же сроки.

Для этого необходима лишь копия договора, справка 2-НДФЛ, копии паспорта, а также ИНН. Кроме того, придется предоставить банковские реквизиты. А в случае, если вычет по расходам надо оформить на спортивные занятия ребенка, необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка.



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