Мнение: Талибан захватил Кундуз

Боевики Талибана захватили Кундуз. За время войны это уже 3-й раз, когда Талибан захватывает Кундуз. На карте выше отмечен район, который еще удерживается правительственными войсками.

На захват 5-го по величине города Афганистана у них ушло около суток интенсивных городских боев. Остатки правительственных сил после скоротечных боев отступили к аэродрому, где они могут накапливать силы и пытаться отбить город после получения подкреплений.

За сутки боев там погибло от 50 до 70 мирных жителей (не считая потерь обеих сторон в живой силе) + в завершении боев город еще и подвергся бомбардировке американской авиацией, в результате чего в городе начались пожары (особенно сильно пострадал район рынка). Армия заявляет, что будет бороться за Кундуз и силы спецназа проводят операции по возвращению города. Талибан заявляет, что полностью контролирует Кундуз.

Итоги, с пятницы по воскресенье Талибан захватил сразу 3 провинциальных столицы.

Также на грани падения находится Сари-Пуль, столица одноименной провинции. О ее захвате может быть объявлено уже сегодня или завтра.



Остатки правительственных сил отбиваются в районе армейской базы, большую часть города контролирует Талибан.

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