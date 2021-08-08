 

Лесной пожар привел к массовой эвакуации на юге Италии

08.08.2021, 22:36, Новости дня
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В итальянской провинции Кампобассо из-за лесного пожара эвакуированы свыше 400 человек, сообщили пожарные службы.

Их эвакуировали «из отелей, кемпингов и домов». На месте работают наземные силы пожарных и вертолеты. Итальянские власти предупреждали о повышенном риске возникновения пожаров в связи с жарой – сообщалось, что на Сицилии и Сардинии температура в ближайшие дни может подняться до 45 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Repubblica

В последние дни на Апеннинах выявлены десятки локальных очагов возгорания. Сильные лесные пожары произошли на Сардинии, кроме того, огнем уничтожена часть заповедника в районе Пескары. Продолжается борьба с огнем в Калабрии, там жертвами пожара стали два человека.

Напомним, от сильных природных пожаров пострадала Греция, где также установилась крайне жаркая погода – до 44–47 градусов. В частности, пожары разгорелись возле родины Олимпийских игр – Древней Олимпии.

Масштабные пожары охватили и турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.



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