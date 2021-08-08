Кадыров поздравил «весь исламский мир» с Новым годом по хиджре

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил «чеченский народ и весь исламский мир» с наступлением мусульманского Нового года.

В соцсети «ВКонтакте» Кадыров указал, что «наступил благословенный месяц Аль-Мухаррам и вместе с ним пришел мусульманский новый год, берущий начало от пророческого переселения в Медину». Он заявил: «Недавно наши отцы и деды были вынуждены испытать ту же тревогу и тоску по родному краю, а также множество других бед». Однако сейчас «Господь почтил процветанием под мирным небом в полной свободе и абсолютной безопасности», сказал Кадыров. Он призвал «встретить Новый год по хиджре переселением от недостатков к лучшим качествам». Глава Чечни отметил, что «минувший год был непростым», а «COVID-19 дает о себе знать по сей день».

«Несмотря на это, сплотившись, мы неустанно покоряем новые вершины. Ведущая позиция в служении народу и помощи нуждающимся, как и всегда, принадлежит РОФ им Первого Президента ЧР, Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова под руководством моей дорогой мамы Аймани Несиевны», – сообщил он, пожелав, чтобы «Всевышний сделал Новый год полным новых побед, успехов, достижений во всех направлениях», а также «укрепил единство и братство».