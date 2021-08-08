Подозреваемых в ритуальных убийствах этапировали из Карелии в Москву

Ольга Большакова и Андрей Трегубенко, которые подозреваются в ритуальных убийствах, этапированы из Карелии в Москву, сообщил источник в правоохранительных органах.

Большакова и Трегубенко находились в «СИЗО Карелии, где содержались по обвинению в преступлении, связанном с наркотиками». Их подозревают в «двух ритуальных убийствах». По мнению следствия, они «состояли в секте сатанистов, убийства могли быть связаны с этим фактом», сообщил источник ТАСС.

Адвокат Олег Нескоромный пояснил, что Большакову переводят в Москву, так как уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК. Он подтвердил, что был защитником Большаковой с марта по июль, но сейчас уже не представляет ее интересы. Большакову задержали в марте по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Напомним, СМИ сообщали, что жители столицы Трегубенко и Большакова, задержанные в Карелии, сознались в совершении двух ритуальных убийств, каннибализме и расчленении тел своих жертв в Ленинградской области и Карелии в 2016 году.