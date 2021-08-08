 

Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину

08.08.2021, 22:18, Новости дня
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“Сегодня дипломаты посольства Израиля в Украине встретили нашего нового посла Михаила Бродского”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/michael.brodsky1/posts/10159869451279837

Отмечается, что дипломаты поделились с ним “настоящими украинскими традициями” и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.

На фотографиях, опубликованных дипломатическим ведомством, видно, что сотрудники встретили посла караваем на рушнике и вручили ему вышиванку. 

https://www.facebook.com/IsraelinUkraine/posts/4101595763221501

Контекст:

Бродский до назначения в Украину был послом Израиля в Казахстане и послом-нерезидентом в Кыргызстане. В Украине он заменит посла Джоэля Лиона, который пробыл на этом посту последние три года. О назначении Бродского стало известно в конце июля, а 1 августа Лион опубликовал в Twitter свое “последнее сообщение как посла Израиля в Украине”,

Бродский родился в российском Санкт-Петербурге. Переехал в Израиль 30 лет назад. В 2002 году поступил на работу в министерство иностранных дел Израиля. В начале карьеры около пяти лет работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве, а через несколько лет его назначили директором по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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