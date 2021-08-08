 

Венгрия открыла границы для украинцев

08.08.2021, 22:18, Новости дня
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Для въезда в Венгрию остаются требования, определенные Кодексом Шенгенских границ: наличие биометрического паспорта или визы, медицинской страховки, действующая на территории Европы, финансового обеспечения.

Для желающих воспользоваться воздушным транспортом необходимо в течение 72 часов перед поездкой сдать ПЦР-тест. Также Венгрия признает украинские сертификаты о вакцинации, поэтому те украинцы, которые прошли вакцинацию, будут освобождены от сдачи ПЦР-тестов.

От тестов освобождены также дети до наступления 18 лет, если они путешествуют с взрослыми, которые имеют сертификат о вакцинации.

Для транзитного проезда страной представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.

После этого уже открыли границы для украинцев Дания, Германия, Эстония, Литва и Латвия, Словакия, Нидерланды, Кипр, Франция.

С 26–27 июля для украинцев открылись Финляндия, Швеция, Испания, Португалия, Люксембург.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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