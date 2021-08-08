 

Мнение: Практичный Трепов

08.08.2021, 21:56, Разное
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Практичный Трепов

Из воспоминаний жандармского генерала В.Д. Новицкого:

"После известного дела Засулич, стрелявшей в упор в Трепова, личный кредит Ф.Ф. Трепова как у государя Александра II, так и в обществе пал и, по слухам, государь возлагал на шефа жандармов Мезенцева поручение собрать сведения о нажитых Треповым миллионах, и, как говорили и приходилось мне слышать от высокопоставленных лиц, имение Треповым в несколько миллионов состояния подтвердилось и доходило до 3 миллионов руб.
Объяснялось нажитие состояния Треповым от сумм, отпускавшихся в его распоряжение безотчетно по должностям обер-полицеймейстера Царства Польского, градоначальника г. С.-Петербурга, от полученного им гонорара, куртажа за исходатайствование дополнительной сметы на постройку Литейного моста в С.-Петербурге и от получения значительных сумм от императрицы Марии Александровны с специальною целью охраны личности императора Александра II.
Устанавливать состояние Трепова я не берусь, но скажу верно то, что он мне сам лично рассказал в г. Киеве, где он болел и умер, что он спокойно умирает, обеспечив всех своих 9 человек детей ежегодным доходом каждого от 13 до 15 тыс. руб. в год, и вручил уже подлежащие доходные имущества детям при жизни. Сколько же, сверх этих состояний, он имел капиталов при себе, он мне не говорил, но они должны были находиться у него, ибо он по своей крайней и выходящей из ряда обыкновенных скупости не мог расстаться со всем своим состоянием и наличными капиталами".

Из дневника сенатора А.А. Половцова, 2 янв. 1881 г.:

"При уничтожении Киевского жандармского дивизиона командовавший им когда-то Трепов, находившийся в ту пору в силе, упросил государя отдать ему строения жандармских казарм и землю, под ними лежавшую, за ту цену, за которую они были куплены от кн. Лобанова в 1802 году; земли б[ыло] около 30 десятин, а цена – с небольшим одна тысяча руб. Часть приобретенной таким образом усадьбы Трепов продал Мерингу за 100 т. р., а на сохраненном участке построил каменный дом, куда и намеревается переехать на жительство, замышляя сделаться киевским гор[одским] головою".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3368560759855255&id=100001040921427 – цинк

Какой эффективный генерал.

Источник: Colonel Cassad



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