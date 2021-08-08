В Нижегородской области столкнулись две легковушки, один водитель погиб

В Дзержинске Toyota Carina выехала на встречную полосу движения и столкнулась с другим легковым автомобилем Kia Rio, водитель Toyota погиб, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла на Речном шоссе возле дома №17, водитель Toyota не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с Kia Rio, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«В результате столкновения водитель автомобиля Toyota Carina получил травмы, не совместимые с жизнью. Трое его несовершеннолетних пассажиров и водитель Kia Rio доставлены в медицинское учреждение», – добавили в ГУ МВД.

На место прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, Полиция проводит проверку с целью установления причин ДТП.

В субботу в Буденновске легковой автомобиль врезался в стоящий на обочине грузовик, три человека погибли, один попал в реанимацию.