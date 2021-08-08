 

В результате авиаудара США по афганскому Лашкаргаху погибло 20 мирных граждан

08.08.2021, 21:42, Новости дня
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В ходе авиаударов в афганском городе Лашкаргах разрушены школа и государственная больница, есть жертвы среди мирного населения. В районах города скрывались боевики признанного террористическим в РФ и запрещенного движения «Талибан».

Авиаудары наносили ВВС США, вероятно, бомбардировщики B-52, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLO News.

За двое суток в Лашкаргахе погибли как минимум 20 мирных граждан, большинство из них погибли в ходе авиаударов и ракетных обстрелов.

Между тем New York Times пишет со ссылкой на источники в Белом доме, что американский лидер Джо Байден не станет изменять свои планы по выводу войск из Афганистана из-за укрепления «Талибана».

Байден рассчитывает, что правительство Афганистана сможет своими силами и ресурсами противостоять боевикам, потому не видит смысла в отказе от полного вывода войск США.

Собеседник издания в администрации Байдена добавил, что стратегия президента «остается неизменной». При этом Пентагон может в случае необходимости предоставить правительству Афганистана нужные ресурсы.

Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.

При этом СМИ сообщали, что США направили бомбардировщики B-52 для борьбы с боевиками в Афганистан, талибы понесли серьезные потери после авиаударов.

Президент Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.



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