Российские ученые объяснили высокую заразность штамма «дельта»

Для инфицирования штаммом коронавируса «дельта» требуется меньше вирусных частиц, чем для инфицирования обычным штаммом, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Мы показали [в ходе исследований], что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в 10 раз меньше. Дельта-вариант более эффективно передается от зараженного организма к незараженному», – сообщил Максютов в эфире «Россия 1», передает ТАСС.

Ранее руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что в РФ зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек передал инфекцию сразу 1,5 тыс. человек.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил, как возможно инфицирование сразу 1,5 тыс. человек.