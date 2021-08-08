Из белорусской школьной программы по литературе исключили….

…произведения Солженицына, Набокова и Алексиевич.

Министерство образования Беларуси не стало включать в школьную программу по литературе для 11-го классса произведения Александра Солженицына, Владимира Набокова и Светланы Алексиевич. На изменения, принятые в 2021 году, обратила внимание «Медиазона.Беларусь».

Согласно утвержденной 21 июня программе, школьникам для изучения роли диссидентской литературы предлагается прочесть лишь книги Виктора Некрасова. Раньше в этом списке (от 2017 года) также были повести Александра Солженицына и произведения Владимира Набокова. На изучение повести «Один день Ивана Денисовича» Солженицына в программе выделялось 3 часа.

В разделе программы «Русскоязычная литература Беларуси» одиннадцатиклассникам к прочтению раньше предлагалась книга лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич «Последние свидетели». В новой программе этого произведения нет.

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Писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич после протестов в Беларуси летом прошлого вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции. В августе прошлого года ее вызывали на допрос по уголовному делу о его создании.

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