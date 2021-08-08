 

В Санкт-Петербурге осудили сотрудницу музея Фаберже, несколько лет подряд красившую яйца на Пасху

08.08.2021, 21:31, Разное
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В Санкт-Петербургском городском суде вынесли приговор 51-летней Валентине Перовой, работающей смотрительницей в музее Фаберже. Как сообщает следствие, женщина на протяжении нескольких лет накануне Пасхи оставалась на работе на ночь и красила экспонаты в различные цвета; попалась же она, когда случайно разбила одно из содержащихся в коллекции музея яиц и попыталась заменить его на куриное.

«Я свою вину не признаю. Делаешь добро, значит, красишь яйца, чтоб отпугивать всяких злых духов от нашей коллекции, а тебя ещё и осуждают — что за дела, товарищи? Нет, мы будем во что бы то ни стало добиваться смягчения приговора. Может, если бы не я, их все давно бы выкрали и в Америку тайными путями продали», — высказала своё возмущение Валентина.

Согласно ряду источников, нанесённый ущерб превышает несколько миллионов долларов. В связи с этим суд уже арестовал однокомнатную квартиру и тринадцать кошек осуждённой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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