 

В Греции разбился пожарный самолет

08.08.2021, 21:24, Новости дня
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Этот самолет вместе с другим Petzetel был отправлен для помощи в тушении небольшого пожара в районе Лагоподо-Мачерадо. Там сейчас задействовано 24 пожарных на семи машинах.

Пилот самолета был эвакуирован с места крушения с помощью пожарных, которые поспешили на помощь. Причины аварии выясняются.

Самолет принадлежал 359-й авиаэскадрилье государственной воздушной службы Кефалонии.

Контекст:

Греция последние 10 дней переживает жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за 30 лет, сообщили в пожарной службе. На фоне жары 3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. 6 августа лесные пожары к северу от Афин вышли из-под контроля. Тысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуировали.

В результате пожаров погиб один человек, около 10 обратились за медицинской помощью,  уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации. Пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии. 

Кабинет Министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского одобрил отправку 100 спасателей в Грецию для помощи в тушении пожаров 6 августа. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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