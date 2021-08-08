Грета Тунберг снялась для обложки первого номера Vogue Scandinavia

“Грета Тунберг – голос поколения. За последние три года шведский подросток стала самой узнаваемой активисткой в мире, призывая мировых лидеров остановить климатический кризис. Учитывая нашу любовь к природе, мы не могли придумать никого, более подходящего для дебютной обложки Vogue Scandinavia”, – говорится в сообщении издания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vogue Scandinavia (@voguescandinavia)

“Идеально было бы просто вернуться в школу и закончить учебу и не беспокоиться о климате. Но пока есть потребность в активистах, я, наверное, буду активисткой”, – заявила активистка в интервью Vogue Scandinavia.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vogue Scandinavia (@voguescandinavia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vogue Scandinavia (@voguescandinavia)

Также Тунберг рассказала, что вокруг нее постоянно плетут теории заговора. То она американский шпион, то российский агент, то коммунист или крайний капиталист.

“В одну секунду меня контролируют родители, я не могу думать самостоятельно; в следующую секунду я – злобный маленький ребенок, склонный к манипуляциям”, – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vogue Scandinavia (@voguescandinavia)

Контекст:

Тунберг прославилась как основатель акции “Школьная забастовка за климат” (другое название – “Пятницы ради будущего”). В рамках бессрочной акции она призывала студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года школьница выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Климатическую активистку дважды выдвигали на Нобелевскую премию, в декабре 2019 года журнал Time назвал шведку человеком года.

—