“Сто процентов будем менять главных тренеров”. Министр спорта Украины прокомментировал итоги Олимпиады

“19 медалей – это реально большой успех Украины на Олимпиаде. Мы тяжело начали игры, видели, какое было давление на спортсменов, когда гранды не получали медалей. Потом наши спортсмены начали выигрывать, побеждать”, – сказал он.

Министр отметил, что Украине не повезло завоевать больше одного “золота”, но и “бронза” – это большая награда на Олимпиаде.

“Мы в первой двадцатке по количеству медалей: мы заняли 16-е место. Я считаю, что это успех, и нужно об этом говорить и кричать”, – подчеркнул он.

Министр назвал болезненным для Украины поражение боксера Александра Хижняка. “Я был на его полуфинале, это был очень сложный бой. Он победил, это, как говорили, был золотой бой за первое место”, – считает Гутцайт.

Он также пообещал, что сейчас будет “смотреть на все виды спорта, которые не получили награды, которые ничего не показали на Олимпийских играх”. Министр отметил, что 23 украинских спортсмена “были рядом с медалью” и заняли 4-6 места.

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“То есть, есть потенциал. Мы конкурентоспособны в некоторых видах, а в некоторых – полный провал. Сто процентов будем менять главных тренеров, собираться с федерациями, смотреть их планы на будущее. Потому что в 2024 году в Париже нам нужно, чтобы не только побеждали одни виды спорта, но и добавились те, у кого есть история на Олимпийских играх. Все тренеры должны знать, что они должны отвечать за выступление своих спортсменов”, – сказал Гутцайт.

Кроме того, по его мнению, даже если отдельные спортсмены показали высокий результат, это не значит, что их виды спорта достаточно развиты – нужно иметь скамейку запасных, а не полагаться на одну-две звезды.

“Каждому виду спорта надо, чтобы был не один спортсмен, а целая плеяда. Чтобы мы рассчитывали, если не на одного спортсмена, то на другого. Нельзя рассчитывать на одну [саблистку] Ольгу Харлан или [прыгуна в воду] Алексея Середу”.

Гутцайт утверждает, что государство предоставило максимальную поддержку спортсменам и свою часть работы выполнило.

“Я хочу подчеркнуть, что к Олимпийским играм министерство сделало все, что было нужно. Все федерации написали письма, где указали, что им нужно, какой график подготовки, какое оборудование. Государство выполнило все для наших спортсменов. осталось только поехать и побеждать”, – заявил министр.

Чтобы изменить ситуацию, министр намерен, в частности, поддерживать клубный спорт, который начинает развиваться параллельно с государственными институтами.

“Нам нужно делать лучшие условия для подготовки спортсменов, строить олимпийские базы, создавать условия для тренеров. Тренеры – это основа спорта. Нам также нужно заниматься массовым спортом: не только спортом высших достижений, но и здоровьем нации”, – отметил он.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили без зрителей с 23 июля по 8 августа. Действовали и другие меры безопасности в области здравоохранения: запреты на выход спортсменов из олимпийской деревни, постоянное тестирование на коронавирус, обязательное ношение масок.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио и стала 16-й страной в рейтинге по общему количеству завоеванных медалей: на счету 153 украинских спортсменов 19 олимпийских медалей: одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Медальный зачет, на который больше всего влияют золотые медали, выиграла сборная США, на втором месте – Китай, на третьем – Япония.

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