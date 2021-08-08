Мнение: “Для усиления готовности к войне против Советского Союза”

ФСБ рассекретила несколько документов посвященных подготовке Японской Империей войны против СССР в конце 30х годов.

Не то, чтобы там содержалось что-то принципиально новое относительно захватнических устремлений Японии, но в качестве небезынтересных деталей, заслуживает внимания.

Федеральная служба безопасности впервые рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР, причем, как стало известно из документов, эти действия велись с 1938 года. Среди архивных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, — приказ № 70 частям 3-й армии от 9 августа 1938-го, который был отдан во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан.

Данные о маневрах Токио подтверждает и допрос последнего главнокомандующего Квантунской армиии Отодзо Ямада, проведенный в декабре 1949 года во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками. Согласно протоколу, Ямада признал, что еще в январе 1938-го "отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом".

Ямаду тогда назначили командующим 3-й армии, которая размещалась в Манчжурии на границе с СССР, а в 1944 году он возглавил Квантунскую армию. Военачальник признался, что приказ № 70 "свидетельствует об усилении готовности к войне". По мнению специалистов, японские военные проводили тогда масштабную "разведку боем", оценивая состояние советских войск и надежность их обороны. Двухнедельные бои закончились победой Красной армии.

"Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы", — говорилось в приказе № 70. В распоряжение командующего 3-й армии поступали 7-я дивизия, 11-й и 12-й полевые зенитные артиллерийские отряды, 8-й временный автоотряд. Кроме того, в поселке Туаньшаньцзы разворачивался 11-й авиаполк, а в районе Тайпинлиня — 1-я эскадрилья 16-го авиаполка. Их задачей было "прикрывать переброску 2-й и 7-й дивизий и сбивать самолеты противника, препятствующие этому".

Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине страны "оси" подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств во главе с Германией, Италией и Японией. Договор о взаимном нейтралитете (1941 год) между Москвой и Токио позволил на некоторое время обезопасить восточные границы СССР, но не изменил общей расстановки сил.

В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против Советского Союза. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала договоренности о нейтралитете, разрабатывая план боевых действий и совершая регулярные диверсии.

Готовясь к войне против Союза и других государств, правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Японские милитаристы рассматривали его как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. В то же время с 1928 года Женевский протокол запрещал его использование.

Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Берлина и Токио, объявил последним войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской армии определили безоговорочную капитуляцию Японии. Второго сентября 1945 года ее правительство подписало акт о капитуляции, что ознаменовало окончание Второй мировой войны.

Последней точкой в завершении конфликта стал Хабаровский процесс, на котором военный трибунал Приморского округа приговорил 12 бывших военнослужащих Квантунской армии к тюремным срокам за разработку запрещенных Женевским протоколом вооружений.

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Собственно, Японская Империя на волне успехов в Китае, в конце 30х действительно рассматривала варианты прямой войны против СССР (причем опыт русско-японской войны играл немаловажную роль в самоуверенности японцев). Бои у озера Хасан и на Халхин-Голе фактически показали, что для Японии это будет совсем другая война. Поражения в этих боях сыграли огромную роль в формировании всей конфигурации второй мировой войны. Япония в конечном итоге развернула свои устремления на юг против США, заключив с СССР пакт о ненападении. Поражения значительно ослабили позиции армейского лобби в спорах с военно-морским флотом, который лоббировал вопросы экспансии в Тихом Океане. Разумеется, если бы СССР проиграл в боях у озера Хасан и тем более на Халхин-Голе, все могло пойти совсем по другому. Армейское руководство могло бы настоять на том, что СССР слаб и надо реализовывать планы по захвату Дальнего Востока. И документы подобные тем, которые обнародовало ФСБ, очень быстро бы превратили бы "усиление подготовки к войне" в полноценную войну после начала нападения Германии на СССР или даже раньше.

Из книги Томиоко Садатоси "Политическая стратегия Японии до начала войны".

1. Совещание руководства страны 22 июля 1940-го года:

«Я отвечу в основном с точки зрения армии. В случае наихудшей ситуации, если часть сил армии будет привлечена к операциям против Америки, оснований для беспокойств в отношении экипирования этих сил нет. Однако операции против Соединенных Штатов не могут планироваться без учета последующих военных действий против Советской России . Соответственно, урегулирование дипломатических отношений между Японией и Советской Россией является очень важной проблемой. (с) Тодзио

2. Совещание в присутствие Императора 1 декабря 1941-го года. Обсуждение принципов управления войной.

При ведении операций в южных территориях Япония постарается, насколько это возможно, избегать военных действий против Советского Союза. Если Германия и Советский Союз пожелают мира, Япония будет посредничать между двумя странами в попытке привлечь Советский Союз на свою сторону. Одновременно Япония обдумает, если это необходимо, поддержку вторжения Советского Союза в Иран и Индию.

PS. На заглавной фотографии, арест командующего Квантунской армией Отодзо Ямада, 1945-й год.

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