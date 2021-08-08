 

На Украине заявили о начале жизни «в долг у природы»

08.08.2021, 20:48, Новости дня
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Украина к 8 августа 2021 года исчерпала все запасы ресурсов, которые природа может возобновить за год, сообщил глава экологической госинспекции страны Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network.

«Наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая природа может восстановить в год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».

Он пояснил, что эту дату рассчитали исследователи организации. Каждый год они анализируют использование природных ресурсов разными странами и определяют День экологического долга. Для всей земли он наступил 29 июля.

«Кстати, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. И пока на Украине динамика положительная – в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля – две недели раньше. Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга, и гармония с планетой будет достигнута», – заключил Малеванный.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизились темпы потребления ресурсов Земли, и лимит их возвратного исчерпания сдвинулся с 29 июля на 22 августа 2020 года.



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