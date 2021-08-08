 

Тушивший на греческом острове пожар самолет потерпел крушение

08.08.2021, 20:48, Новости дня
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На острове Закинф в Ионическом море произошло крушение пожарного самолета Petzetel во время тушения возгорания, сообщают местные СМИ.

Пилот самолета выжил после катастрофы, его состояние оценивается как хорошее, передает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Пилота эвакуировали с места происшествия. Борт летел с еще одним пожарным самолетом того же типа, они должны были принять участие в тушении пожара в районе Лагоподо-Махерадо. На борьбу с ним отправили 24 пожарных на семи машинах.

Греческий телеканал ЭРТ-1 сообщил, что Petzetel рухнул на Закинфе у поселка Килиоменос. Во время тушения пожара возникла неисправность, пилот сумел приземлиться на покрытую соснами территорию у населенного пункта.



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