Захарова назвала критикующих Магучих за фото с россиянкой «врагами Украины»

Устроившие травлю украинской спортсменки Ярославы Магучих, сфотографировавшейся с российской коллегой Марией Ласицкене, и есть враги Украины, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В минобороны Украины заявили, что такие снимки могут стать «объектом информационных спецопераций врага», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

«Жаль, не добавили, что враг – это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины», – отметила дипломат.

По ее словам, российские спортсмены на Олимпиаде показали «класс мирового масштаба», и продемонстрировали «чистый спорт без политики и интриг».

Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.

После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.