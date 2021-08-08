Мнение: Рогозин предлагает вернуть расстрелы…

Накаченный премиальными и бонусами Дмитрий Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в ОПК.

Так и сказал Рогозин в эфире у Соловьева: «Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками» (отсюда).

Забавно, что сталинские подходы в оборонке предлагает вернуть госчиновник, только официальный доход которого в 2020 году составил 83,1 млн руб, увеличившись с 2019 года на 38,98 млн руб. Это говорит человек, в собственности у которого земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м. и жилой дом общей площадью 782,7 кв. м.

Мне вот интересно, если бы Дмитрий Рогозин родился, вырос и работал в сталинские времена, его бы уже расстреляли? Или приспособился бы парень? Приноровился бы?

На снимке: Дмитрий Рогозин, фотография отсюда

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