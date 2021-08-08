 

Мнение: Рогозин предлагает вернуть расстрелы…

08.08.2021, 20:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Накаченный премиальными и бонусами Дмитрий Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в ОПК.

Так и сказал Рогозин в эфире у Соловьева: «Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками» (отсюда).

Забавно, что сталинские подходы в оборонке предлагает вернуть госчиновник, только официальный доход которого в 2020 году составил 83,1 млн руб, увеличившись с 2019 года на 38,98 млн руб. Это говорит человек, в собственности у которого земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м. и жилой дом общей площадью 782,7 кв. м.

Мне вот интересно, если бы Дмитрий Рогозин родился, вырос и работал в сталинские времена, его бы уже расстреляли? Или приспособился бы парень? Приноровился бы?

На снимке: Дмитрий Рогозин, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / Рабочую неделю не увеличат: в Госдуме успокоили россиян

09.04 / Личное: “Если захочет, сам позовет”

11.10 / Террористическая организация «Корейское государство» объявила кровную месть противникам k-pop в Twitter

20.07 / Доцента ВГИКа жестоко убили в собственной квартире в Москве

09.08 / «Вы почему прячетесь от людей?»

12.09 / Мнение: Украина задумала побеждать Россию в видеоиграх

14.05 / Мнение: А вот это было обидно

23.10 / Землетрясения могли ускорить технический прогресс у древних людей

31.08 / Мнение: Первое сентября. Учителя в Белоруссии пишут сочинение “Как я продал совесть на выборах этим летом”

21.06 / Вернувшегося посла США поселят за 101 километр от Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика