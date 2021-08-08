Создатель рекламы «Вкусвилла» с участием ЛГБТ-семьи уволился из компании

Роман Поляков, автор рекламной кампании для сети продуктовых магазинов «Вкусвилл» с участием ЛГБТ-семьи ушел с работы. Об этом Русской службе «Би-би-си» рассказала психолог Юма, снявшаяся для рекламы.

Скришот: реклама «Вкусвилла»

«Рома уволился по собственному желанию, он дорабатывал (может уже доработал, а может еще дорабатывает) какой-то срок, чтобы не бросать свою команду. Но как только "Вкусвилл" сделал это постыдный реверс, он и еще несколько человек из его команды уволились по собственному желанию, потому что им просто было противно. И я их понимаю», — сказала она.

Ранее «ВкусВилл» пообещал не увольнять Полякова.

Сеть продуктовых магазинов в начале июля выпустила рекламу «Рецепты семейного счастья» с участием ЛГБТ-семьи: Юмы, ее дочерей Милы и Алины, а также девушки Алины Ксении. Представители компании заявляли, что решили «рассказать о реальных семьях покупателей», чтобы не быть лицемерными.

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После волны критики «ВкусВилл» удалил фотографию семьи Юмы с сайта и извинился за публикацию, являющуюся, по мнению представителей сети, «отражением каких-либо политических или социальных взглядов». Сама Юма и ее семья сейчас живут в Испании: им пришлось уехать из РФ после скандала, который разразился после появления рекламы. В соцсетях им начали поступать угрозы.

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