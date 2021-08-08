Саудовская Аравия разрешит въезд вакцинированным паломникам

Запросы на паломничество власти Саудовской Аравии начнут получать с 9 августа. Сперва разрешения будут выдавать для 60 тыс. паломников в месяц, но в дальнейшем это число планируют увеличить до 2 млн.

Обязательное условие для получения разрешения на паломничество – наличие прививок от коронавируса. Вакцинированных паломников из стран, включенных в список запрещенных для въезда в Саудовскую Аравию, будут отправлять на карантин.

Контекст:

Умра – это паломничество в два самых священных места ислама в городах Мекка и Медина, которое можно совершить в любое время года. Он отличается от хаджа, который проводится один раз в год.

Пандемия COVID-19 нарушила оба паломничества, которые обычно являются ключевыми источниками доходов Саудовской Аравии. Вместе они зарабатывают около $12 млрд в год в обычное время.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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