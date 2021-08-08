 

“На кону жизнь ребенка”. MamaRika призналась, что делала кесарево

08.08.2021, 20:30, Новости дня
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“Я склонна доверять Богу и обстоятельствам, поэтому новость о кесаревом сечении восприняла адекватно. Почему? Да потому, что здесь вопрос не стоит – на кону жизнь и здоровье твоего ребенка”, – отметила она.

Певица призналась, что процедура длилась недолго – около получаса.

“Что я при этом чувствовала? Да все и сразу: страх неизвестности и страх за малого, чтобы все прошло гладко, переживала из-за анестезии, что буду чувствовать, волнение перед главной встречей моей жизни. Физически – это тоже очень странный и новый опыт, но скажу сразу, что это терпимо!” – рассказала MamaRika.

Певица добавила, что лежа на столе она попросила включить какую-то мантру, чтобы успокоить себя, – и анестезиолог поставил именно ту мелодию, под которую она медитировала всю беременность.

“Когда мне приложили малыша к груди, я, видимо, была в другом измерении от счастья и эмоций, потому что этот момент больше ни с чем не сравнить. Это лучшее, что со мной происходило за всю жизнь. Сергеич перерезал пуповину, и ему на грудь положили заветный комочек счастья в 3500 кг и 55 см”, – рассказала она.

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Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

2 августа MamaRika родила сына.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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