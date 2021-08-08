 

В Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой на территории комбината

08.08.2021, 20:30, Новости дня
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По данным издания, мужчина пришел на проходную горного комбината с двумя гранатами и требовал пропустить его на территорию.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину во дворе. Он сидел на одной гранате, а другую держал в руке.

Инспекторы долгое время вели с ним переговоры, однако это безуспешно. В определенный момент мужчина отпустил гранаты и они взорвалась в нескольких метрах от пострадавшего.

Мужчина выжил, но взрывом ему оторвало ногу. Сейчас ему оказывают помочь медики. Местный журналист Олег Ермолинский в Telegram сообщил, что мужчина является ветераном АТО/ООС. При обыске полицейские нашли у него еще две боевые гранаты РГД-5 с запалами к ним.

Также он опубликовал видео момента взрыва.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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