Мнение: Приключения мундира маршала Дустума

Талибы не только отжали резиденцию маршала Дустума, но и его маршальский мундир в качестве переходящего трофея.



Резиденция Дустума.



Не так давно в этом мундире Дустум встречался с "другом Реджепом" и министром иностранных дел Турции Чавушоглу.

На фоне взятия Кундуза и фактического захвата Сири-Пуля, Талибан объявил о начале наступления на столицу провинции Баглан.

Также посыпалась оборона армии в Талукане (столица провинции Тахар), Талибан к обеду 8 августа контролирует уже примерно половину города, включая офис губернатора, штаб-квартиру полициии и тюрьму.

Правительственным войскам и гражданской администрации в столице провинции Гор предъявлен ультиматум – в течении суток сдать оружие и признать власть Талибана.

В Кундузе Талибан освободил более 700 своих боевиков из местной тюрьмы. Также захвачено несколько тонн боеприпасов, несколько сотен единиц стрелкового оружия и более 50 различных автомобилей (тачанки, "Хамви" и даже несколько МРАПов).

Б-52 с авиабазы в Катаре продолжают наносить удары в поддержку афганской армии, но это уже классика стрельбы из пушки по воробьям и дешевая попытка сохранить лицо на фоне происходящей катастрофы. В Лашкаргахе США уже по традиции разбомбили детскую школу.

Стоит также отметить, что вчера в Кабуле взорвали пилота ВВС, который имел много вылетов на бомбежки Талибана.



Брошенная техника в Сари-Пуле.



Танк Талибана в Кундузе.



Тюрьма Талукана захваченная талибами.



Брошенный "Хамви".



Американские Б-52. Полеты в Афганистан – туда и обратно.

Плюс еще видео.

https://twitter.com/RisboLensky/status/1424289526449594368 – Иранские пограничники обсуждают с талибами вопросы охраны границы между Ираном и Афганистаном.

https://twitter.com/RisboLensky/status/1424287453523947520 – центральная площадь Сари-Пуля.

https://twitter.com/RisboLensky/status/1424287843116109829 – талибы в доме губернатора Сари-Пуля.

https://twitter.com/RisboLensky/status/1424285575247499267 – талибы в штаб-квартире управления национальной безопасности в Кундузе

https://twitter.com/RisboLensky/status/1424324696401719297 – талибы в центре Кундуза

https://twitter.com/RisboLensky/status/1424286515316862980 – Талибы в Талукане

В целом, скорость схлопывания про-американского правительства в Афганистане впечатляет. Стянув значительные силы для обороны Лашкаргаха и Герата, правительство оказалось совсем неготово к атаке на другие провинциальные центры, которые либо сдаются без боя, либо переходят в руки Талибана после небольшого сопротивления. При этом каждый потерянный город еще сильнее бьет по морали военных остающихся верными правительству. Череда поражений явно не способствуют организации устойчивого сопротивления, что подпитывает общие процессы разложения силового аппарата и рост дезертирства.

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