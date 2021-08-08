 

Мнение: Сословное общество в СССР, социализм требует жертв и коммунисты за 6-7-дневку

08.08.2021, 20:02, Разное
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1. Некоторые полагают, будто общество в СССР было бессословным. Это не вполне верно. Во-первых, в СССР изначально существовало сословие номенклатуры, которое пользовалось большими привилегиями в виде отдельных магазинов, отдельных больниц и так далее. Любопытным рекомендую почитать про систему Особторга, например.

Во-вторых, кроме высшего сословия в СССР были ещё и сословия угнетённые, которые состояли из разнообразных отверженных: родственников врагов народа, людей неправильного происхождения и, до семидесятых годов, из колхозников. Вот, к примеру, характерная газетная заметка (прикреплена к посту), в которой публикуются цены на обучение в школах. С рабочих за обучение детей брали несколько рублей в месяц, но не более нескольких процентов от их дохода. С самозанятых и кустарей брали… 240 рублей в год за каждого ребёнка. Если у кустаря было трое детей, и он получал за изготовление обуви среднюю зарплату, дать школьное образование детям он не мог. На это в семейном бюджете просто не оставалось денег:

https://von-hoffmann.livejournal.com/1069840.html

2. Ещё одна реплика Владимира Ильича. В письме американским рабочим Ленин рассказывает, на какие жертвы должны пойти Россия и русский народ ради мировой революции:

https://olegmakarenko.ru/2142758.html?thread=803968550#t803968550

Неудивительно, что американские рабочие за Лениным не пошли.

3. Сто с лишним лет назад коммунисты выступали за сокращение рабочего дня и рабочей недели. Теперь они выступают за увеличение:

https://lenta.ru/news/2021/08/07/gos/

Российская экономика может восстановиться, если в стране увеличить рабочую неделю. Такое предложение в беседе с URA.RU выcказал первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем», — объяснил свой призыв он. Арефьев отметил, что в стране нет инструментов, которые бы позволили перевести производство на четырехдневку.

По поводу разрухи и развала на части господин Арефьев, конечно, сильно ошибается. Это риторика для пенсионеров, которые дальше ближайшей Пятёрочки не ходят, и потому не видят строящихся заводов. Однако, с другой стороны, было бы наивно ждать объективности от члена КПРФ.

Источник: Место для дискуссий



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