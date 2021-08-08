Проникновение мужчины в помещение Шереметьево на багажной ленте сняли на видео

В аэропорте Шереметьево мужчина пробрался во внутреннее помещение по багажной ленте, его задержали, проникновение сняли на видео, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

Инцидент произошел еще 28 июля, в дежурную часть линейного управления МВД по Шереметьево сообщили о том, что на третьем этаже терминала «Д» неизвестный по багажной ленте через технологическое окно пролез в комплектовочное помещение, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

«Правонарушителем оказался житель Ялты 1994 года рождения», – пояснили в МВД.

Его задержали и привлекли к ответственности по статье КоАП «Нарушение требований в области транспортной безопасности». По ней мужчине грозит штраф в 5 тыс. рублей.

В сети опубликовали видеозапись с проникновением мужчины. Он пробрался через окно багажной ленты с рюкзаком, почти потерял его, но сумел схватить во время движения ленты.