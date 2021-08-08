 

Минск заявил о желании США включить Белоруссию в состав НАТО

08.08.2021, 19:54, Новости дня
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Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Белоруссию, и который сказал, что Украину и Белоруссию необходимо однозначно сделать членами НАТО», – сказал Макей в документальном фильме «Беларусь против цветной революции», передает ТАСС.

Болтон говорил о необходимости включения в НАТО обеих стран, чтобы «избежать «серой зоны», которая возникла между Россией и альянсом, добавил министр.

Напомним, Болтон приезжал в Белоруссию в августе 2019 года. Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с ним передавал подарки для действовавшего тогда президента США Дональда Трампа и его жены.



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