Минск заявил о желании США включить Белоруссию в состав НАТО

Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Белоруссию, и который сказал, что Украину и Белоруссию необходимо однозначно сделать членами НАТО», – сказал Макей в документальном фильме «Беларусь против цветной революции», передает ТАСС.

Болтон говорил о необходимости включения в НАТО обеих стран, чтобы «избежать «серой зоны», которая возникла между Россией и альянсом, добавил министр.

Напомним, Болтон приезжал в Белоруссию в августе 2019 года. Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с ним передавал подарки для действовавшего тогда президента США Дональда Трампа и его жены.