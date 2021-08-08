Мнение: Как сестры…

Какая замечательная фотография! Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Россия) и бронзовый призер токийской Олимпиады, 19-летняя Ярослава Магучих(Украины).

Какие они красивицы! И Мария, и Ярослава! Как искренне они радуются! Как счастливо улыбаются!

Конечно, нашлись идиоты, затравившие Ярославу за эту фотографию. Но идиотов везде хватает. И на Украине, и в России… Куда без них-то?

Фотографии отсюда и отсюда

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