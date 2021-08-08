Мнение: О самой скандальной беглянке от Путина

Ох и суров нынешний Режим™, ох и кровав!

Ещё одна его жертва – Любовь Соболь. Бывший юрист ФБК, признанного экстремистской организацией, не выдержав многолетнего прессинга и свежего приговора… тайком покинула Россию. Пополнив бесславный полк оппозиционеров-за-кордоном.

Да, это не первое бегство. Но на сегодняшний день самое скандальное.

Из-за пикантных подробностей, окруживших в последние месяцы саму оппозиционерку.

Два года назад британская медиокорпорация BBC включила Любовь Соболь в ежегодный список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира. Вместе с популярной тогда шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Журналисты компании не скупились на панегирики.

«О ней спрашивают няни на московских детских площадках. Ей пишут слова поддержки парикмахеры из Одинцово. Ее обсуждают студентки МАРХИ после лекций. Голодающая из-за недопуска к выборам в Мосгордуму юрист Любовь Соболь стала новым лицом протеста даже для аполитичных москвичей», – говорилось в одном из множества пафосных репортажей 2019 года, нарочито наполненных чисто бытовыми деталями, призванными тронуть даже самого сурового читателя. Кстати, тогда же Любовь Соболь назвали – ни много, ни мало – «российской Жанной д’Арк».

Но орлеанской девы из корпоративного юриста не получилось. Возможность баллотироваться на выборах ей закрыло участие в нежелательной организации. Прекращение деятельности ФБК и дочерних проектов «Роспил», «РосЯма» etc. оставило всю команду без зарплат. На личном фронте сначала выставили как гуляку и некрофила Сергея Мохова, мужа Любови Соболь. А потом и её саму засветили в пикантной сцене с собственным видеооператором Акимом Керимовым.

Наконец, несколько дней назад Преображенский суд Москвы признал Любовь Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции 23 января 2021 года. За это ей ограничили свободу на год и шесть месяцев. Ей, в частности, нельзя выезжать за пределы Москвы и Московской области без разрешения правоохранительных органов.

В итоге Любовь Соболь объявила о разводе с мужем и, по сведениям источников телеканала РЕН ТВ, «улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа». Дальше будет пересадка, а конечный пункт путешествия пока неизвестен. Быть может, и Лондон, пристанище других видных оппозиционеров. Или Болгария, например…

В любом случае политическая карьера Любови Соболь на этом окончена. Даже если когда-нибудь «оковы рухнут и свобода» её встретит радостно у входа на паспортный контроль в Шереметьево или Внуково, с таким бэкграундом перспектив избраться в парламент даже в самой демократической Прекрасной России будущего нет никаких. А за тёплые посты среди видных оппозиционеров будет жестокая драка.

Уж лучше бы сидела 1,5 года тихонько дома, восстанавливая порушенный семейный очаг. А теперь… Куда ж опозоренной жертве Режима™ податься?

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